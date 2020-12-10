"Свято восьми свічок". Сьогодні іудеї починають відзначати Хануку одне з головних єврейський свят. В Україні цьогоріч його вперше святкуватимуть як загальнодержавне. Про історію свята та його традиції - розкаже Ксенія Барвіненко.

"Свято вогнів" - свято дива, перемоги та відданості.

Йонатан Біньямін Маркович, головний рабин міста Києва:

Идея в празднике - объединение людей между собой.

Ханука - одне з головних юдейських свят, яке відзначають протягом восьми днів.

Вся семья приходила на Хануку и было всегда очень весело.

Історія Хануки почалася ще до нашої ери. Після тривалої боротьби єврейський народ зміг побороти царя-тирана. Але їхні храми були спаплюжені. Тоді юдеї увійшли до Єрусалимського Храму, щоб його очистити.

Йонатан Біньямін Маркович, головний рабин міста Києва:

И нашли свечку, одну маленькую свечку что хотели зажечь в храме, старом иерусалимском храме и эта свечка горела 8 дней. Пока нашли и смогли сделать новые кувишины много масла, чтоб зажечь старый храм.

Цей момент називають "Ханукальним дивом". І символічно - запалюють світильник, на який щодня додають нову свічку.

Мендель Маркович, школяр:

С тех пор, как я начал зажигать свечи, я начал очень любить праздник и тоже есть интересный обычай - надо дать денег детям, чтоб их приучить, что надо помогать чужим людям.

Тож в юдейській спільноті почали роздавати гуманітарні пакунки для нужденних. Насамперед допомагають продуктами, і не тільки.

Леонід Барац, речник єврейської громади міста Києва:

Кожен українець, який цього потребує, може звернутися до єврейської громади міста Києва, написати нам або на ФБ, або в інших соцмережах, або зателефонувати телефонами і ми будемо щасливі, якщо ми зможемо чимось допомогти, і не лише цими пайками, ми допомагаємо людям проходити тести на Ковід, якщо вони цього потребують.

Першу партію, близько двохсот продуктових наборів - кияни отримають вже сьогодні. А загалом за вісім днів Хануки хочуть роздати дві з половиною тонни допомогти - для понад двох тисяч людей.