Стали відомі головні кольори 2021 року [ Редактировать ]
Стали відомі головні кольори наступного року. Щорічно їх офіційно оголошує американський інститут Пантон.
У 2021 році пануватимуть одразу два відтінки: яскраво-жовтий та сірий. Спеціалісти вважають, що сонячний символізує надію та оптимізм, а сірий - твердість, опору і надійність. Саме цього, вважають фахівці, не вистачає людям на тлі пандемії.
Підказку знайшли у соцмережах - саме жовтий і сірий, за словами аналітиків, стали найчастіше з'являтися на фото і картинках за останні кілька місяців. Офіційним кольором минаючого 2020 був класичний синій.
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