Через складні погодні умови на Київщині та Житомирщині обмежили рух автошляхами. Натомість на Рівненщині їздити вже дозволили. Все через крижаний дощ. Негода перетворила дороги та тротуари на суцільні ковзанки.

Напередодні лише в Києві сталося півтори сотні ДТП. Аеропорт Бориспіль скасував частину рейсів.

Льодове місто. Після обіду у столиці здійнявся сильний вітер - і почався крижаний дощ! І дороги, і тротуари, і припарковані машини - все покрите тонким шаром льоду.

Шляхи - суцільна ковзанка.

Аби зрозуміти масштаб погодно-транспортного колапсу - ось це - карта заторів вечірнього Києва. На ній видно: майже всі дороги - червоні. А ще у місті та області - десятки аварій. Ось це відео зняли на трасі у передмісті столиці. На слизькій дорозі машина вилетіла у кювет і перекинулася на дах!

У Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях правоохоронці навіть обмежили рух вантажівок та автобусів на трасах. Наскільки важка ситуація на дорогах - відчула і моя колега з Рівного Сніжана Сидорук. Вона поверталася з відрядження по області і розповіла, що їхати можливо було зі швидкістю не більше 50 кілометрів на годину.

Шляховики пояснюють: дороги засипали піском ще з ночі, але дощ та мороз миттєво перетворювали їх на ковзанки.

Дмитро Леонтіюк, прессекретар Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

У зв'язку з несприятливими погодними умовами, а саме аномальному, так званому льодовому дощі, який утворюється крижаною скоринкою поверх дороги, навіть поверх обробленої дороги просто поверх реагентів.

Зараз обмеження руху габаритного транспорту ввели на Київщині та Житомирщині. Перший рівень небезпеки оголошено в Приазов'ї - там дуже сильний вітер. Рятувальники просять людей триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев.

А Одеса - в тумані. Тож у поліції закликають пішоходів уважно переходити дороги, а водіям не робити різких маневрів і навіть удень їхати з увімкненими фарами.

І така складна погода - мокрий сніг, вітер, туман - протримається по всій Україні щонайменше 2 дні.