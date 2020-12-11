У будинку зберігаються майже 700 скульптур і картин, і 13 тисяч книжОк

Літній палац колишнього іспанського диктатора Франциско Франко офіційно відійшов державі.

Резиденцію передали у володіння каудильйо вже коли він очолив республіку. Згодом маєток залишився у спадок родичам. У 2018 році вони виставили його на продаж за 8 мільйонів євро, але влада регіону подала в суд, а там вирішили віддати все державі.

У будинку, зокрема, зберігаються майже 700 скульптур і картин, а також 13 тисяч книжок.