Голливудский актер Харрисон Форд в пятый раз сыграет роль археолога и охотника за сокровищами Индианы Джонса. Об этом сообщила на своей странице в Twitter кинокомпания The Walt Disney Company.

Фильм снимет студия Lucasfilm. Режиссером картины станет Джеймс Мэнгольд, автор оскароносного "Ford против Ferrari". Премьера пятой части "Индиана Джонс" намечена на июль 2022 года. По данным BBC, новый фильм станет последним во франшизе.

Харрисон Форд дебютировал в роли в 1981 году в картине "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (Raiders of the Lost Ark). Сейчас Харрисону Форду 78 лет. С момента выхода дебютной ленты прошло 39 лет.

Затем он сыграл еще в трех эпизодах серии: "Индиана Джонс и Храм судьбы" (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984), "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989) и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008. Режиссером всех четырех лент франшизы был Стивен Спилберг.

Как сообщали "Подробности", последняя "Индиана Джонс" собрал $126 млн за четыре дня.

The Walt Disney объявила о планах снять пятую часть франшизы в 2016 году. Выход фильма на экраны планировался в июле 2019 года, но позднее срок был сдвинут на июль 2020 года, а затем отложен еще на год.

Напомним, что в 2012 году The Walt Disney приобрела кинокомпанию Lucasfilm.

