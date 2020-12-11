На Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Неподалік від Водяного, Авдіївки та Лебединського ворог обстріляв позиції з гранатометів різних систем.

А біля Мар'їнки та Старогнатівки вів вогонь ще й зі стрілецької зброї. Ці провокації не становили загрози для армійців, тож зброю у відповідь вони не застосовували. Про всі факти порушення "режиму тиші" українська сторона повідомила ОБСЄ.

Буває зранку до вечора, буває. Я ж кажу, ця машинка може в день наїхати і 200, і 300 кілометрів, коли відлига… коли грязь - ви собі уявіть, яка грязь.

Старим, але ще міцним "Газоном", по вкритих льодом дорогах, ми прямуємо до передових позицій в луганському степу. Це лінія оборони за Попасною, біля початку Світлодарської дуги.

Далі, вже в індивідуальній броні, промерзлими окопами до опорників. Тут, у відкритому степу, зараз встановилося "холодне перемир'я". Тобто російські найманці періодично все ж пострілюють, але нечасто.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Есть где-то там приходы, выходы - все тяжелое. Но где-то далеко, мы этого не ощущаем. По нам огонь не ведут. Было тяжелых пару выходов, но не по нам.

Наші солдати розповідають - дістається дедалі більше сусідам.

позивний "Лютий", військовослужбовець Збройних сил України:

Періодично ведуться обстріли, але більш часто - це тишина. На минулій неділі було два приходи. - А що це було? - Міномет певно.

Цей молодий вояк із позивним "Лютий", лише два місяці на передовій. На фронт відправився одразу після сухопутної академії. Каже: війну уявляв трохи інакше, але поступово звикає до місцевих реалій.

позивний "Лютий", військовослужбовець Збройних сил України

Я очікував, що буде набагато гірше. В плані організації, в плані побутового забезпечення, в плані відносин з людьми. Але в нас дружний колектив і ми зі всім справляємося.

А це вже позиції з протилежного боку Світлодарської дуги - фронт під Горлівкою. Там останніми днями бойовики періодично обстрілюють армійців підствольними гранатами.

Валерій, військовослужбовець Збройних сил України:

Закидывали, но они недолетали или перелетали - не точно. ВОГи и стреляли из ПК короткими очередьми.

Напередодні до речі рід час подібного обстрілу, вже на іншій ділянці фронту, українським бійцям вдалося підбити ворожий дрон корегування.