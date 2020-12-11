Біля Попасної триває "холодне перемир'я" [ Редактировать ]
На Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Неподалік від Водяного, Авдіївки та Лебединського ворог обстріляв позиції з гранатометів різних систем.
А біля Мар'їнки та Старогнатівки вів вогонь ще й зі стрілецької зброї. Ці провокації не становили загрози для армійців, тож зброю у відповідь вони не застосовували. Про всі факти порушення "режиму тиші" українська сторона повідомила ОБСЄ.
Буває зранку до вечора, буває. Я ж кажу, ця машинка може в день наїхати і 200, і 300 кілометрів, коли відлига… коли грязь - ви собі уявіть, яка грязь.
Старим, але ще міцним "Газоном", по вкритих льодом дорогах, ми прямуємо до передових позицій в луганському степу. Це лінія оборони за Попасною, біля початку Світлодарської дуги.
Далі, вже в індивідуальній броні, промерзлими окопами до опорників. Тут, у відкритому степу, зараз встановилося "холодне перемир'я". Тобто російські найманці періодично все ж пострілюють, але нечасто.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Есть где-то там приходы, выходы - все тяжелое. Но где-то далеко, мы этого не ощущаем. По нам огонь не ведут. Было тяжелых пару выходов, но не по нам.
Наші солдати розповідають - дістається дедалі більше сусідам.
позивний "Лютий", військовослужбовець Збройних сил України:
Періодично ведуться обстріли, але більш часто - це тишина. На минулій неділі було два приходи. - А що це було? - Міномет певно.
Цей молодий вояк із позивним "Лютий", лише два місяці на передовій. На фронт відправився одразу після сухопутної академії. Каже: війну уявляв трохи інакше, але поступово звикає до місцевих реалій.
позивний "Лютий", військовослужбовець Збройних сил України
Я очікував, що буде набагато гірше. В плані організації, в плані побутового забезпечення, в плані відносин з людьми. Але в нас дружний колектив і ми зі всім справляємося.
А це вже позиції з протилежного боку Світлодарської дуги - фронт під Горлівкою. Там останніми днями бойовики періодично обстрілюють армійців підствольними гранатами.
Валерій, військовослужбовець Збройних сил України:
Закидывали, но они недолетали или перелетали - не точно. ВОГи и стреляли из ПК короткими очередьми.
Напередодні до речі рід час подібного обстрілу, вже на іншій ділянці фронту, українським бійцям вдалося підбити ворожий дрон корегування.
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