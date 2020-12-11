У США назвали головні кольори 2021 року [ Редактировать ]
Стали відомі головні кольори наступного року. Щорічно їх офіційно оголошує американський інститут Пантон. У 2021 пануватимуть одразу два відтінки: яскраво-жовтий та сірий.
Спеціалісти вважають, що сонячний символізує надію та оптимізм, а сірий твердість, опору і надійність. Саме цього, вважають фахівці, не вистачає людям на тлі пандемії.
Підказку знайшли у соцмережах - саме жовтий і сірий, за словами аналітиків, стали найчастіше з'являтися на фото і картинках за останні кілька місяців.
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