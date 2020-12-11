Майже завершилося формування і місцевих органів влади після виборів. Якими б гострими не були суперечки та що б не заявляли в агітації, працювати доведеться усім однаково.

Ось уже навіть і мер Черкас Анатолій Бондаренко відчув потребу... попросити вибачення в президента. Бондаренко критикував центральну владу місяцями, а ось тепер - заспівав по-новому!

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас: