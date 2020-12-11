Мер Черкас попросив вибачення у президента Зеленського [ Редактировать ]
Майже завершилося формування і місцевих органів влади після виборів. Якими б гострими не були суперечки та що б не заявляли в агітації, працювати доведеться усім однаково.
Ось уже навіть і мер Черкас Анатолій Бондаренко відчув потребу... попросити вибачення в президента. Бондаренко критикував центральну владу місяцями, а ось тепер - заспівав по-новому!
Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:
Ми повинні забути про протистояння між міським головою і президентом і знаєте, на сьогоднішній день я як міський голова хотів би, в першу чергу, напевне навіть і повибачатися перед президентом, за те, що я в принципі не себе відстоював, а відстоював жителів міста. Я гаряча людина, але я щира людина, і я завжди буду стояти пліч-о-пліч з патріотами України, які будуть захищати нашу країну, так що, пане Президенте, я хотів би вибачитися офіційно, хотів сказати: наше завдання спільно працювати на Україну
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