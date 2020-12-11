А ось в опозиції наполягають: парламент має обов'язково приділити увагу ще й економіці, зокрема, податковій системі. Кажуть - без цього з кризи не вийдемо.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Самый главный вызов для страны - это борьба с коронавирусом. Потому что этот вызов и решение проблемы - это здоровье наших граждан. Второй вызов, это я бы назвал, установление мира на Донбассе, возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс.

В третьих - мы должны остановить процесс развала государственного управления в стране.

В четвертых мы должны радикально изменить экономический курс.

В пятых - мы должны изменить в разрезе изменения экономического курса налоговую систему. Создать климат для привлечения инвестиций.

Без мира, без изменения налоговой системы - мы ничего сделать не сможем. И вот если наша страна пойдет по этому пути, если на это будет политическая воля президента, правительства и парламента, объединения общими усилиями и этим общим знаменателем достижения тех необходимых изменений в системе нашей власти и системе жизни в стране.

Мы действительно можем достигнуть результата, который может претендовать на то, что мы начнем наконец строить успешную страну.