Меры украинских властей по поддержке бизнеса и населения абсолютно оторваны от реалий. Об этом в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу "МИР или ВОЙНА" на телеканале "Интер" заявил экономист Алексей Кущ.

Любой пакет помощи, который разрабатывается для преодоления кризиса, он должен быть адаптивен к особенностям той экономики, где он применяется. Поэтому правительственные меры, они разрабатывались, такое впечатление, человеком, который никогда не работал в нашем реальном секторе - они абсолютно оторваны от реалий. Во-первых, у нас очень специфическая структура рынка труда. Если мы берем 27 млн экономически активного населения, штатных работников - всего лишь 7 млн. То есть у нас огромное количество людей работает в теневом секторе. Кроме того, у нас есть теневой рынок труда, когда люди официально не трудоустроены, люди получают зарплаты в конвертах.

Экономист уверен, что все правительственные мероприятия, "пресловутые 8 тысяч", они пройдут мимо 80-90% людей, занятых в украинской экономике. И выразил сожаление, что с радаров правительства совершенно исчезло население: пенсионеры, студенты, многодетные семьи, инвалиды и т.д.

Любые мероприятия, на самом деле, всегда познаются в конкретной цифре. 12-15 млрд грн, которые выделяются в рамках этой конкретной программы - это примерно 0,3% ВВП. Мизерная сумма в масштабах украинской экономики. Например, развитые страны выделяют примерно 15% ВВП на помощь бизнесу и населению. Развивающиеся - порядка 10%.

По данным экономиста Алексея Куща, по уровню экономической и социальной помощи населению на время коронакризиса Украина сейчас в Европе - на уровне Албании.