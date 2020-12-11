У п'ятницю, 11 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" голова ГО "Комітет підприємців Івано-Франківська" Ігор Метлюх розповів про те, як оцінює введення локдауну.

"У нас влада як робить? Закидує пробні шари, заявляє спочатку, що можливо-невідомо-коли, в 20-их числах введемо карантин для всіх вибірковий, але при цьому малий бізнес і мікробізнес працювати не будуть, а гірськолижні курорти працювати будуть", - зазначив Ігор Метлюх.

Крім того, він додав, що реакція підприємців була більш, аніж виправданою.

"І вони (влада - ред.) могли нарватись на таку реакцію підприємців: "Ви нам вибірковий карантин - а ми вам вибіркову блокаду", - зазначив Метлюх.