Зеркальная дата 12.12.2020: как магическая дата повлияет на людей [ Редактировать ]
В суббота, 12 декабря, благодаря порядку цифр 12.12.2020 считается зеркальной датой – последней в нынешнем году.
Нумерологи считают, что такие дни способны серьезно повлиять на жизнь людей и даже принести осуществление заветных желаний. "Подбробности" подготовили для вас самое интересное, что касается этой даты и что нужно обязательно делать в этои день.
Что символизирует зеркальная дата 12.12.2020
Зеркальной дате 12.12 покровительствует число 3 (сумма цифр в числе 12), которое символизирует позитивную энергию, доброту и развитие духовности. Считается, что в такие дни нужно совершать добрые дела для окружающих: заняться благотворительностью, помочь нуждающим.
Что можно делать в зеркальную дату 12.12.2020
12.12.2020 года нужно постараться привлечь как можно больше удачи в свою жизнь, считают эзотерики.
В связи с этим в последнюю зеркальную дату года рекомендуется:
- Проявлять активность: все начатые дела обещают быть успешными.
- Загадывать желания.
- Прислушиваться к своей интуиции: внутренний голос способен подсказать больше, чем обычно.
- Заняться медитацией, йогой, спортом, творчеством или другими делами, наполняющими энергией.
- Подвести итоги 2020 года, осмыслить, что удалось сделать, а над чем еще нужно поработать.
- Отдать все долги.
- Общаться, заводить новые знакомства – день 12 декабря удачен для этого.
- Составлять планы на будущее: полезно их записать и визуализировать.
- Купить подарки для близких.
Как загадать желание в зеркальную дату 12.12.2020
Четко сформулируйте свое желание, а затем запишите его на бумаге так, как будто оно уже сбылось. На другом листе напишите искреннее пожелание для своего друга, а на третьем – для всех членов семьи.
Все три листа бумаги оставьте на ночь на подоконнике, под луной попросив исполнения всего, о чем вы попросили.
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