Совсем скоро наступит новый 2021 год. По китайскому гороскопу, в этом году будет "властвовать" Белый Металлический Бык.

Характерные черты животного: упорство, мудрость, честность, старательное, сила духа. Бык послушен и консервативен, именно поэтому он будет сопутствовать тем, кто дисциплинирован и трудолюбив. Металлический Бык не терпит гнева, в особенности в сторону близких и родных людей. Сдержанность и терпение - верные союзники тех, кто хочет стать фаворитом Быка.

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Чтобы привлечь удачу в год Быка, стоит отпраздновать Новый год соответственно "властвующему" животному. Консервативный Бык любит уют и домашний очах, он чтит свою семью. Астрологи советуют отказаться в этому году от празднования в громкой компании и уделить время своим родным. В конце-концов, давайте не забывать, что Новый год - семейный праздник.

Не нужно забывать и о важности подарков, которые вы будете преподносить в новогоднюю ночь. Они должны быть от чистого сердца и выражать искреннюю заботу о человеке. В этот год весьма уместна ставка на полезность и практичность. Это может быть: бытовая техника, посуда, гаджет и тому подобное.

Если вы хотите подарить нематериальный подарок, выбирайте сертификаты, мастер-классы и желанные курсы для физического или умственного развития человека. Металлический Бык ценит упорство в достижении своих целей.

Есть и особая примета, которая поможет вам улучшить финансовое состояние в предстоящем году. В новогоднюю ночь на праздничный стол обязательно поставьте фигурку Быка из металла. Под фигурку положите крупную денежную купюру.

На стол также необходимо поставить свечи белого цвета и обязательно дать им прогореть до конца, это привлечет в дом счастье. Если использовать свечи зеленого цвета, это поможет привести в дом материальное благополучие.

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