Роман Зозуля заразился COVID-19 [ Редактировать ]
Известный украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Как сообщили в клубе, Зозуля сдал положительный тест еще 11 декабря, после чего его отправили на самоизоляию.
Зозуля находится дома на самоизоляции и чувствует себя хорошо
Стоит отметить, что в этом сезоне Сегунды Зозуля провел 17 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
Как ранее сообщалось, бывший игрок сборной Италии по футболу, чемпион мира 1982 года Паоло Росси умер в возрасте 64 лет.
Напомним, ранее умер легендарный чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник, а также в середине ноября в Киеве в возрасте 27 лет умер известный украинский легкоатлет Николай Багач - сын бронзового медалиста Олимпийских игр по толканию ядра Александра Багача.
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