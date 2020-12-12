Известный украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Как сообщили в клубе, Зозуля сдал положительный тест еще 11 декабря, после чего его отправили на самоизоляию.

Зозуля находится дома на самоизоляции и чувствует себя хорошо

Стоит отметить, что в этом сезоне Сегунды Зозуля провел 17 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

Как ранее сообщалось, бывший игрок сборной Италии по футболу, чемпион мира 1982 года Паоло Росси умер в возрасте 64 лет.

Напомним, ранее умер легендарный чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник, а также в середине ноября в Киеве в возрасте 27 лет умер известный украинский легкоатлет Николай Багач - сын бронзового медалиста Олимпийских игр по толканию ядра Александра Багача.