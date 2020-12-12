Святкування Нового Року: скільки українці готові витратити на бутерброди з ікрою? [ Редактировать ]
До Нового Року залишається трохи більше як два тижні. Українці вже складають список новорічних страв і підраховують бюджет.
Скільки готові витратити на новорічну ніч і чи будуть серед наїдків традиційні бутерброди з ікрою - Галина Якушко розпитувала в людей про делікатеси.
У скляних, залізних і пластикових банках на розвіс. У цьому магазині морепродуктів ікра на будь-який смак і гаманець. Від вісімдесяти гривень за майже сто грамів у бляшанці, до елітної ікри преміумкласу майже за чотири тисячі гривень за кілограм зерен у склі. На останню багато покупців дивляться, як на музейні експонати, і йдуть по дешевшу.
Юрій, покупець:
Одному знайомому буду дарувати, там дві баночки, потім для себе візьму три і іншу мені замовляли ще сусіди ну так на новий рік по трохи.
Беруть від ста грамів до пів кілограма щонайбільше, та бувають і бінго-покупці.
Беруть і кіло і півтора! Разне беруть як які покупатєлі!
Про свої витрати покупці говорять неохоче.
Наталія, покупець:
Десь 600 гривень триста з чимось грамів і як вам така ціна? Впринципі приємна? - Дякую ми трошки спішимо.
А дарма! Бо ціна в магазинах на червону ікру починає стрімко падати. Річ у тім, що риба нереститься восени. До зими ікру встигають засолити. Відповідно її в усьому світі стає вдосталь. Тож і ціна падає. Утім на знижку в майже тридцять відсотків потрапляють зерна, термін придатності яких спливає.
Олександр Охрименко, економіст:
Торговельні мережі, які бачать що ікра недопродана, а получається що кожний раз от сезон от коли йде от якраз на новий рік от зимою це сезон ціна на ікру в світі падає купити її можна дешево, треба розпродати стару і тоді вам розпродають з великою знижкою.
Таку ікру можна і треба їсти. Своєї якості вона не втрачає. Хіба що стає солонішою. Головне, радять експерти, сісти і з'їсти ікру до новорічного столу. Бо потім ціна буде вищою, аж до наступного року.
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