COVAX задовольнив запит України на вакцину від COVID-19 [ Редактировать ]
8 мільйонів доз анти-COVID-19 сироватки отримає Україна гарантовано. Фонд глобального доступу до вакцини COVAX офіційно задовольнив запит від нашої країни.
Отже, щойно препарат привезуть, зробити щеплення зможуть чотири мільйони українців. Перші надходження заплановані на березень прийдешнього року.
Нагадаю, "КОВАКС" це механізм справедливого та рівного розподілу вакцин у світі. Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні сироватки, аби щонайменше 20% населення кожної зі ста вісімдесяти країн-членів змогли зробити ін'єкцію.
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