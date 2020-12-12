Війна на Донбасі: як наші захисники родичаються на фронті? [ Редактировать ]
Двоє українських військових зазнали поранень внаслідок обстрілів на Донбасі. Противник гатив із гранатометів біля Луганського та Водяного. Бійців ушпиталили, їхньому життю нічого не загрожує.
Більше про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.
Їм нас добре видно, а ми їх спостерігаємо.
Передові позиції в степу між окупованими Первомайськом і Дебальцевим. Відстані до супротивника тут такі, що "дістати" один одного можна лише з важких кулеметів великих калібрів.
Пекаєм берет, на автомат здесь, они даже не подходят на растояние автомата, на 600-700 даже не подходят.
Зараз тут відносна тиша, а що було раніше - показує цей, так би мовити, музей. Добряча колекція залишків снарядів і ракет, що прилітали по цих окопах та "опорниках". А ще тут служить одразу три куми. Колись один одному чужі, а зараз уже родичі. Уперше зустрілися під Маріуполем кілька років тому.
Олександр, військовослужбовець ЗСУ:
Познакомились мы при выходе с Павлополя, это был 17 год. Начали общаться, дружить - ребята неплохие. Друг друга никогда не подводили.
А потім в одного з приятелів народилася донька. Так друзі, породичалися.
Микола, військовослужбовець ЗСУ:
Впевненість в людях це набагато важливіше чим хтось зі сторони.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Маленька девочка нас как бы здесь соединила. Как бы получилась маленькая семья и так стали кумовьями.
Сила дружби виявилася міцнішою за сталевий ланцюг. Так один із кумів, вирішив, так би мовити, зав'язатися з фронтом. Не вийшло.
Сан Санич (позивний), військовослужбовець Збройних сил України:
Помогаємо один одному, підтримуємо один одного як можемо. Ми ж вже попривикали один до одного. Я там щось якось попробував уволитися - не получилося. Все одно прийшов сюди. Тут всі свої.
Зараз Веронічці - дівчинці, яка поєднала суворих чоловіків, уже дев'ять місяців. Тож куми і особливо батько - чекають на першу річницю. Сподіваються відсвяткувати її разом, біля іменинниці, а не в окопах.
Сан Санич (позивний), військовослужбовець Збройних сил України:
Дасть Бог в квітні рік вже буде похресниці, то може поїдемо, погуляємо.
Що ж до загальної ситуації на фронті, сьогодні двоє українських військовиків були поранені внаслідок обстрілу супротивником. Їх зачепило рикошетом ворожих куль. Зараз вояки у шпиталі в задовільному стані.
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