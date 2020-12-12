Карточка 1979 года с изображением Уэйна Гретцки продана за $1,29 млн Источник: Reuters

"Карточка новичка" 1979 года с изображением канадского хоккеиста Уэйна Гретцки была продана на аукционе Heritage за рекордные $1,29 млн. Уэйн Гретцки на карточке изображен в форме клуба "Эдмонтон Ойл". Об этом сообщает CBC.

"Гретцки - величайший спортсмен всех времен. Это его карта новичка, и добавьте ко всему, что это O-Pee-Chee (кондитерская компания, выпускающая карточные наборы - ред.), канадская версия, пользующаяся большим спросом", - заявил представитель Heritage Auctions Крис Айви.

"Карточка новичка" Topps 1979 года с идентичным изображением Уэйна Гретцки на тех же торгах Heritage была продана за $720 тысяч.

Уэйн Дуглас Гретцки считается величайшим хоккеистом всех времен, он автор более 60 рекордов НХЛ, на его счету четыре Кубка Стэнли. У отца Гретцки белорусско-украинские корни, однако сам Уэйн всю жизнь посвятил североамериканскому хоккею, выиграв три Кубка Канады. 26 января Уэйну Гретцки исполнится 61 год.

Напомним, что в финале Национальной хоккейной лиги сезона-2020 победил клуб "Тампа-Бей Лайтнинг".

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