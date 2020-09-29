Определился обладатель Кубка Стэнли-2020 (видео) [ Редактировать ]
В финале Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бей Лайтнинг" победил "Даллас Старз" и во второй раз в истории завоевал Кубок Стэнли. Игра завершилась со счетом 2:0. Шайбы забросили: Пойнт (13) и Коулман (28).
В дуэле за Кубок Стэнли первую игру выиграл "Даллас", а потом трижды "Тампа". В пятой игре победу вырвали "Старз". В решающем шестом матче победила "Тампа". Игра завершилась со счетом 2:0.
What else can you really say at this point? Unreal. pic.twitter.com/1uIwX8Ikmv— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020
Шайбы забросили: Пойнт (13) и Коулман (28). Счет в серии стал 4:2 в пользу "Лайтинг".
L A S E R 🔥 pic.twitter.com/XArjvhtV9F— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020
"Тампа" выигрывала Кубок Стэнли в 2004 году, победив "Калгари Флэймз". "Даллас" выигрывал первенство США по хоккею в 1999 году. В прошлом сезоне "Тампа" вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде.
THE MOMENT WE BECAME CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/B6g0ctLsxc— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020
Ранее сообщалось, что НХЛ планирует провести сезон 2020/21 годов в полном объеме. Он стартует в январе 2021 года, поскольку НХЛ хочет избежать одновременного старта с чемпионатом Национальной баскетбольной ассоциации, запланированного на католическое Рождество, 25 декабря.
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