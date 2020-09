В финале Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бей Лайтнинг" победил "Даллас Старз" и во второй раз в истории завоевал Кубок Стэнли. Игра завершилась со счетом 2:0. Шайбы забросили: Пойнт (13) и Коулман (28).

В дуэле за Кубок Стэнли первую игру выиграл "Даллас", а потом трижды "Тампа". В пятой игре победу вырвали "Старз". В решающем шестом матче победила "Тампа". Игра завершилась со счетом 2:0.

