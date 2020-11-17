Хозяином птицы стал покупатель из Китая Источник: PIPA

Голубя, который многократно побеждал в голубиных гонках, продали на интернет-аукционе PIPA (Pigeon Paradise) в Бельгии за рекордные 1,6 млн евро. Об этом сообщает The Brussels Times.

Таким образом двухлетняя самка голубя по кличке "Новая Ким" (дочь чемпиона по имени "Ким") стала самым дорогим голубем в мире.

Птицу выставил на продажу 76-летний заводчик и тренер голубей Гастон Ван Де Вувер. В силу преклонного возраста и слабого здоровья он решил распродать всех своих 400 голубей.

Заводчик рассказал, что никогда не тратил на голубей много денег. Гастон Ван Де Вувер просто скрещивал своих птиц с птицами других владельцев, и благодаря своему мастерству отбирал и выращивал чемпионов.

Торги по "Новой Ким" начались 2 ноября с 200 евро и за 5 минут выросли до 420 тыс. евро. В воскресенье, 15 ноября цена выросла до 1,6 млн евро.

Новым хозяином птицы стал анонимный покупатель из Китая. Этот же человек в прошлом году приобрел пятилетнего голубя по кличке "Армандо" за 1,25 млн евро.

Он заявляет, что не будет использовать голубя-рекордсмена в соревнованиях. Отныне главная задача "Новой Ким" - производить потомство.

Ранее сообщалось, что скелет тираннозавра продали за рекордную сумму в $31,84 млн.