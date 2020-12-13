Лікаре, відгукніться! На Кіровоградщині під загрозою закриття стаціонарне відділення. Це означає, що громада Смоліного, де проживає 16 тисяч людей,- залишиться без меддопомоги.

Усе через брак лікарів. Замість двох анестезіологів, - як того вимагає регламент, - там працює один. Отже, Нацслужба здоров'я в такому разі має закрити лікарню. У розпачі і пацієнти, і персонал закладу, і місцева влада.

Це - стаціонарне відділення Смолінської лікарні. Єдине в селищі, воно розраховане на тридцять ліжкомісць. І нині - переповнене. У більшості хворих двостороння пневмонія. Та всі ці пацієнти можуть опинитися на вулиці. Лікарня - під загрозою закриття.

Сергій Карєв, житель Смоліного, пацієнт стаціонарного відділення КНП "Смолінська медико-санітарна частина":

Куда ехать в Кировоград или Выска - все, а там говорят в коридорах лежат. Как договоришься, автобусы не ходят. - З ким договоритись? - Ну, с частниками. - Скільки беруть, який тариф? - Тариф до Кировограда туда-назад 300 гривен и могут не повести, скажут "больной".

Про закриття стаціонару керівництво медзакладу вже попередила Національна служба здоров'я. А все тому що, за вимогами, у відділенні має працювати два лікаря-анестезіолога. Наразі ж тут лише один спеціаліст. Другого шукають більше як пів року. Місцева влада готова створити фахівцю сприятливі умови, аби тільки той працював. І роботу, і 100 тисяч гривень "підйомних", і квартиру.

Микола Мазура, селищний голова Смоліного:

Ми стоїмо перед загрозою залишення 16-тисячної громади без медичного обслуговування. На мою думку, така ситуація не лише у нас. І надалі наскільки я зрозумів зі слів начальника департаменту вона буде загострюватись.

Олександр Фролов, директор КНП "Смолінська медико-санітарна частина":

Якщо під державне замовлення людина - випускник безкоштовно навчається і на виході отримує вільний диплом, я розумію контрактник, який платить за освіту, але якщо під державне замовлення, - значить державі потрібний даний фахівець, а на виході вільний диплом і держава веде себе так, наче ізбиток лікарів.

Якщо стаціонар у Смоліному закриють, під скорочення потраплять майже тридцять медпрацівників.

Тамара Шаповал, старша медична сестра стаціонарного відділення КНП "Смолінська медико-санітарна частина":

У нашому селищі, де других лікувальних закладів немає, де залишатися людям без роботи?! І друге - ми ж усі жителі, те, що ми без роботи, а звертатись - нам також немає до кого звертатися, куди їхати.

На пошуки лікаря в селища є два місяці. Якщо фахівець усе ж таки не знайдеться - з березня відділення ліквідують.

Клавдія Вавренюк, жителька Смоліного, пацієнтка стаціонарного відділення КНП "Смолінська медико-санітарна частина":