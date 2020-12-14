Под Харьковом, в селе Петропавловка, пенсионерка убила своего мужа. Полиция разоблачила убийцу.

Так, люди нашли труп мужчины со следами насильственной смерти.

Как оказалось, погибший - 75-летний мужчина, проживал вместе с 70-летней женой. Все началось с ссоры, в ходе которой женщина кухонным ножом нанесла мужу смертельные раны. Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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