У мужчины есть расстройство психики Источник: Национальная полиция Украины

В Донецкой области отец убил свою трехлетнюю дочь. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Трагедия произошла 18 ноября в городе Курахово, Марьинского района. 40-летний отец, оставшись в квартире наедине с трехлетней дочерью, несколько раз ударил ее ножом в область горла и брюшной полости. От полученных травм ребенок умер на месте. Матери в это время дома не было.

Сообщается, что мужчина имеет психические расстройства. Он задержан, открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство малолетнего ребенка). Продолжается досудебное расследование.

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