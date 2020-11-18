На Донбассе отец зарезал 3-летнюю дочь [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Донецкой области отец убил свою трехлетнюю дочь. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
Трагедия произошла 18 ноября в городе Курахово, Марьинского района. 40-летний отец, оставшись в квартире наедине с трехлетней дочерью, несколько раз ударил ее ножом в область горла и брюшной полости. От полученных травм ребенок умер на месте. Матери в это время дома не было.
Сообщается, что мужчина имеет психические расстройства. Он задержан, открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство малолетнего ребенка). Продолжается досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Днепре задержали педофилов, которые снимали и продавали детское порно.
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