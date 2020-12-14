Восьмеро агентів ФСБ Росії причетні до отруєння Олексія Навального - ЗМІ [ Редактировать ]
Восьмеро агентів ФСБ Росії причетні до отруєння Олексія Навального. Їхні імена встановили журналісти з групи Bellingcat, спільно з виданням "Інсайдер" CNN.
За даними авторів розслідування, йдеться про агентів з надсекретного підрозділу ФСБ - вони кілька років стежили за Навальним, супроводжували кожну його поїздку до інших міст. Були і в Томську, де політика отруїли.
За словами журналістів, це вже друга спроба замаху на життя Навального.
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