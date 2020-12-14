Циклон, який минулого тижня перетворив столицю на ковзанку, перемістився на Схід та Південь. Синоптики попереджають: видимість до 500 метрів. Дороги скувала ожеледиця. Приміром, у Харкові дехто вже взув ковзани й катається тротуарами. А хтось - опинився у травмпункті.

У Харкові вже другий день іде дощ. На землі він замерзає, покриваючи все довкола суцільною кригою.

Дороги й тротуари посипають піском. Та даремно - поверх нього знову намерзає дощ, утворюючи крижану кірку.

Віктор, двірник:

Песком сначала посыпали, а потом льдом все взялось, горы песка высыпали, а после песка начали солью посыпать. Потому что никто не думал, что такая погода будет. Ледяной дождь шел.

Користувачі соцмереж зафільмували, як ось так увечері люди самі посипали дорогу сіллю, щоб можна було заїхати на гору.

Вже опівдні у магазинах полиці з сіллю спорожніли.

Разобрали соль, осталась только морская.

Люди йдуть не поспішаючи, бо надто слизько. До травмпункту під'їжджають "швидкі".

Микола, житель Харкова:

Мягкая посадка, да (сміється). - Перелом? - Не знаю, сейчас будут исследовать.

Людмила Накладюк, жителька Харкова:

Поскользнулась на остановке, на песке. Видно, дождь прошел и на песке сверху корочка взялась. Ну, неудачно. Вроде и аккуратно шла, но вот, невезение - перелом со смещением, уже все вправили.

А ось цей хлопець впав біля входу до магазину.

Роман, житель Харкова:

Бордюр там был просто. Проезжая часть, прохожая часть и бордюр. Стал на бордюр, и такая ситуация - перелом бедра.

За добу на Харківщині з травмами ушпиталили 77 людей.

Олексій Гончаров завідувач відділення амбулаторної травми Харківської обласної клінічної травматологічної лікарні:

В основном, это травмы конечностей: переломы, повреждение связочного аппарата. Сейчас в основном это пациенты старшей возрастной группы.

Через обмерзання контактної мережі сьогодні майже на півтори години затримався швидкісний потяг "Київ - Харків". Така погода, - кажуть синоптики, - триватиме до середи.

Валентина Муратова, черговий синоптик:

Збережеться нестійка погода з опадами у вигляді дощу, мокрого снігу, з ожеледицею. На завтрашню добу - туман, і вдень місцями налипання мокрого снігу.

А вже з четверга на зміну дощам на Харківщині прийдуть тумани. І це також - одна зі сприятливих умов для появи ожеледиці.

А Одещину вже оповив туман. Там семеро людей постраждали внаслідок ДТП. Біля села Залізничного напередодні зіткнулись два легковики - "Део" і "Рено". Водій і пасажир останнього - у лікарні. Також "Ланос" перекинувся і злетів у рівчак - у салоні перебувала родина з трьома дітьми - усіх ушпиталили.

Рятувальники просять автовласників бути пильними на дорогах через небезпечні погодні умови.