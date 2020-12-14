У Києві поліцейські тримали чоловіка в гаражі та вимагали 3 тисячі доларів [ Редактировать ]
Гроші за мовчання. У Києві схопили трьох поліцейських, які тримали чоловіка в гаражі, вимагаючи хабара.
Чоловік мав кожного місяця платити їм данину - майже по 3 тисячі доларів. Такий "тариф" копи встановили за "фришування" незаконного зберігання бурштину. Та зрештою правоохоронців затримало ДБР - саме під час отримання "першого траншу". Їм оголосили підозру.
Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань:
Слідчі ТУ ДБР у місті Києві викрили, задокументували та припинили протиправну діяльність групи працівників правоохоронного органу, а саме заступника начальника відділу кримінальної поліції та двох оперуповноважених одного з управлінь поліції ГУ Нацполіції в місті Києві, які вимагали та одержали неправомірну вигоду за невжиття заходів з документування злочинної діяльності.
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