Гроші за мовчання. У Києві схопили трьох поліцейських, які тримали чоловіка в гаражі, вимагаючи хабара.

Чоловік мав кожного місяця платити їм данину - майже по 3 тисячі доларів. Такий "тариф" копи встановили за "фришування" незаконного зберігання бурштину. Та зрештою правоохоронців затримало ДБР - саме під час отримання "першого траншу". Їм оголосили підозру.

Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань: