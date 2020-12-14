Державна щедрість, від якої... програми зависають! Відсьогодні уряд почав приймати заявки від підприємців, які постраждали від карантину, - на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги. Цю заявку можна подати через систему "Дія". Так от, охочих у перший день було стільки, що он-лайн система не витримала!

Коли "Дія" знову почне діяти? Хто може розраховувати на 8 державних тисяч? І як їх отримати

Карантинні 8 тисяч допомоги бізнесу Президент пообіцяв ще наприкінці листопада.

Володимир Зеленський, Президент України:

Якщо ви ФОП, і змушені закрити, наприклад свою кав'ярню, як приклад, або найманий працівник і вас звільняють, бо кав'ярня, де ви працювали, на жаль закривається, - ви зможете отримати допомогу у розмірі 8 тисяч гривень.

Три простих кроки: подати електронну заявку через портал "Дія", зазначити дані та ввести номер рахунку - і гроші мають стати вашими за кілька днів. Але як виявилося, не все так просто.

Олексій Кущ, фінансовий аналітик:

Люди, которые разрабатывали - они наверняка в реальном секторе экономики практически не работали.

Отримати допомогу зможуть не всі, хто її потребує. Програма охоплює лише працівників із зарплатою до 30 тисяч гривень. Ті ж, хто відкрив свій бізнес менше ніж за три місяці до набуття законом чинності, або ті, чий вид діяльності не підпадає під перелік, визначений державою, - залишаться ні з чим. Під роз'ясненням Пенсійного фонду щодо отримання одноразової допомоги в соцмережах обурені українці почали писати ще минулого тижня.

Сергей Кожушко:

90% громадян в прольоті.

Володя Шелегей:

Де взяти стаж, якщо я працюю неофіційно в кар'єрі піщаному?

Степан Вас:

А если все подходит, но в декабре еще деятельность ведется?

Та сьогодні розділ про допомогу на порталі "Дія" врешті запрацював та розставив усі крапки над "і"

Кафе, рестораны и прочее - не подпадают: килими, освітлювальні прилади, - то есть, нас здесь нет, к сожалению.

Олег - співвласник столичної кав'ярні. Через збій у мобільному додатку "Дія" не зміг знайти свій вид діяльності. Тож заяву на отримання допомоги подати не вдалося. За час карантину прибутки від його бізнесу впали майже на 80 відсотків! І не дивно - під час весняного локдауну кав'ярня була зачинена, восени запровадили карантин вихідного дня. Утім, і зберегти співробітників, і продовжити працювати, хоча й тільки навинос, підприємець зміг.

Олег Асташев, співвласник кав'ярні:

Наша сеть кафеень, как и все другие сети кафеень подобного бизнеса, оказались в ситуации средней - промежуточной. Что это означает на самом деле - нам не запретили работать, то есть нас не закрыли, по этому мы не подпадаем под категорию бизнеса, который нуждается и может претендовать на компенсацию.

Під час локдауну працівників цієї кав'ярні власники дотували зі своєї кишені. Схожа ситуація була і в інших сферах. Та чому хтось потрапив до переліку на компенсації, а хтось ні, - експерти пояснити не беруться.

Олексій Кущ, фінансовий аналітик:

Если государство не могло помочь всему бизнесу, тогда оно могло помочь социально незащищенным группам населения, чтобы люди тратили деньги, и бизнес получил какой-то доход за счет роста платежеспособности населения. Вообще не понятна вот эта сегментация, да? Почему? Потому что весь бизнес в стране живет в условиях кризиса. Во всех странах мира помощь бизнесу оказывается по методу открытого окна", - т.е. не по конкретным видам деятельности, а ты должен показать, что у тебя убытки.

Одноразову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень мають отримати мільйон сімсот тисяч українців, - порахували в уряді. На це з бюджету виділили 12 мільярдів гривень. Реалізує програму, щоправда, не ковідний, а Пенсійний фонд. Так отримати гроші набагато швидше, - пояснюють економісти.

Олексій Кущ, фінансовий аналітик:

Что такое 12 миллиардов? Это примерно 0,3 от одного процента ВВП, т.е. это меньше, чем пол процента ВВП. Настолько мизерная, как говорится величина помощи, настолько тонкий слой этого "масла", что намажут на бутерброд, что никаких вкусовых рецепторов не хватит у малого бизнеса, чтобы почувствовать хоть какую-то помощь.

До речі, після запуску реєстрації охочих отримати 8 тисяч гривень виявилось забагато. Настільки, що сервіс не витримав. У "Мінцифрі" закликали громадян не хвилюватися та спробувати знову, але пізніше. Подати заявку ФОПи та наймані працівники зможуть до 31 грудня включно.