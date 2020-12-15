Кабмін запровадив нові карантинні обмеження в Україні [ Редактировать ]
Кабмін запровадив нові карантинні обмеження, які діятимуть на всій території України. Від цієї суботи під забороною опинилися святкові концерти в школах.
У музеї, галереї та на виставки пускатимуть одну людину на 10 квадратних метрів, а в храми - на 5.
Під табу потрапили бенкети, святкові та публічні заходи, а також майстер-класи в ресторанах і кафе.
Працюватимуть заклади лише з 7 до 23 години. Винятком стане хіба що новорічна ніч, коли їм дозволять не закриватися до першої години.
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