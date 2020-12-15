Сапери знешкодили на Донбасі 44 ворожі боєприпаси [ Редактировать ]
Без втрат минула доба на фронті. Ворог чотири рази порушив режим тиші. Поблизу Шумів бойовики вели неприцільний вогонь із ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Наші армійці вогню у відповідь не відкривали.
Водночас сапери й далі розміновують прифронтові території. За добу на двох гектарах знайшли понад 44 боєприпаси.
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