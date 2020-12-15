Без втрат минула доба на фронті. Ворог чотири рази порушив режим тиші. Поблизу Шумів бойовики вели неприцільний вогонь із ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Наші армійці вогню у відповідь не відкривали.

Водночас сапери й далі розміновують прифронтові території. За добу на двох гектарах знайшли понад 44 боєприпаси.