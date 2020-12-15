Австрийским кинологам удалось обучить немецкую овчарку распознавать на использованных масках наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Служебный питомец по кличке Fantasy Forever стал первым среди животных в оборонном ведомстве, который научился диагностировать SARS-CoV-2.

Отмечается, что целью программы было отличать заразившихся коронавирусом граждан от здоровых. Для обучения животного были использованы около 1 тысячи медицинских масок (как здоровых людей, так и инфицированных), а также полгода времени.

Ранее мы писали, что на территории Украины собираются обучать служебных собак диагностике коронавирусной инфекции. Для выявления больного COVID-19 животному необходимо лишь 10 секунд.

Кроме того, коронавирус проявился новым воспалительным симптомом глаз. Ученые провели ряд опросов заболевших.

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