В воскресенье, 13 декабря, на территории Украины сохранится желтый (первый) уровень опасности в связи с гололедицей на дорогах.

Ухудшающиеся погодные условия приведут к большой вероятности получения различных травм, а также - затрудненного движения на автодорогах страны.

На дорогах большинства областей гололедица. В Киевской области также сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый). Внимание! Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Отмечается, что всех водителей призывают неуклонно соблюдать правила дорожного движения, а также рекомендации:

Держать безопасную дистанцию ​​между автомобилями;

Парковать транспортное средство так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;

Передвигаться по скользкой дороге на минимально допустимой скорости;

Во время езды не совершать резких и опасных маневров;

Приближаться к различным пешеходным переходам, снижая скорость;

Учитывать предупреждения соответствующих специальных служб.

Читайте также, гололедица на улицах Киева привела к большому количеству ДТП и пробок, чем ограничили движение в городе.

Кроме того, Украину накроют мокрый снег и дождь. По данным синоптиков, в ближайшее время украинцам не стоит ждать мороза, а напротив столбики термометров во всех областях поднимутся выше отметки ноль.

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