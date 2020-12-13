Украинцев предупредили о травмоопасной чрезвычайной ситуации [ Редактировать ]
В воскресенье, 13 декабря, на территории Украины сохранится желтый (первый) уровень опасности в связи с гололедицей на дорогах.
Ухудшающиеся погодные условия приведут к большой вероятности получения различных травм, а также - затрудненного движения на автодорогах страны.
На дорогах большинства областей гололедица. В Киевской области также сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый). Внимание! Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Отмечается, что всех водителей призывают неуклонно соблюдать правила дорожного движения, а также рекомендации:
- Держать безопасную дистанцию между автомобилями;
- Парковать транспортное средство так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
- Передвигаться по скользкой дороге на минимально допустимой скорости;
- Во время езды не совершать резких и опасных маневров;
- Приближаться к различным пешеходным переходам, снижая скорость;
- Учитывать предупреждения соответствующих специальных служб.
Читайте также, гололедица на улицах Киева привела к большому количеству ДТП и пробок, чем ограничили движение в городе.
Кроме того, Украину накроют мокрый снег и дождь. По данным синоптиков, в ближайшее время украинцам не стоит ждать мороза, а напротив столбики термометров во всех областях поднимутся выше отметки ноль.
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