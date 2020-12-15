Украина намерена ввести новые санкции против России [ Редактировать ]
В Украине хотят инициировать введение новых международных санкций против России. Причинной для этого стала приватизация и продажа винзавода "Массандра" в оккупированном Крыму. Национальные санкции также будут введены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.
Вице-премьер-министр, министра реинтеграции Алексей Резников заявил, что Украина будет предпринимать меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону:
- инициировать национальные санкции;
- инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах;
- обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций.
Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это и т.д.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится.
Ранее мы писали о том, что 11 декабря правительство России включило в перечень лиц, попадающих под персональные санкции, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько, депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрея Геруса, Ольгу Василевскую-Смаглюк, Максима Бужанского, Гео Лероса, Александра Качуру и других.
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