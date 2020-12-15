В Украине хотят инициировать введение новых международных санкций против России. Причинной для этого стала приватизация и продажа винзавода "Массандра" в оккупированном Крыму. Национальные санкции также будут введены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

Вице-премьер-министр, министра реинтеграции Алексей Резников заявил, что Украина будет предпринимать меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону:

инициировать национальные санкции;

инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах;

обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций.

Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это и т.д.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится.

Ранее мы писали о том, что 11 декабря правительство России включило в перечень лиц, попадающих под персональные санкции, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько, депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрея Геруса, Ольгу Василевскую-Смаглюк, Максима Бужанского, Гео Лероса, Александра Качуру и других.