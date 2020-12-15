На индивидуальном Кубке мира по спортивной борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), сборная Украины пробилась на восьмое место командного зачета благодаря двум медалям Семена Новикова и Николая Кучмия. Об этом сообщается на сайте United World Wrestling.

В весовой категории до 87 кг харьковчанин Семен Новиков уступил в четвертьфинале россиянину Чакветадзе, но в борьбе за "бронзу" победил болгарина Димитрова (9:1) и иранца Нури (12:4).

В другой дуэли за третье место в весовой категории 130 кг представитель Сумской области Николай Кучмий победил представителя Армении Давида Овасапяна - 4:2.

Схватки за бронзовые медали проиграли украинцы Артур Политаев (67 кг) и Ясаф Зейналов (77 кг).

В командном зачете на индивидуальном чемпионате мира лидирует Россия. Ее представители завоевали 10 золотых медалей по греко-римской борьбе.

Во вторник, 15 декабря, пройдут финальные соревнования в женской борьбе, где за медали будут сражаться наша Алла Белинская (до 72 кг), Илона Прокопевнюк (до 62 кг) и Лилия Маланчук (до 50 кг).

Ранее сообщалось, что борцы устроили драку на юниорском чемпионате России.