Борцы устроили драку на чемпионате России по борьбе (видео) [ Редактировать ]
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На чемпионате России по вольной борьбе среди юниоров спортсмены устроили драку во время поединка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza и выложил видео потасовки.
Прямо на татами на кулаках сошлись Алан Багаев и Бабули Цолоев - борцы из Северной Осетии и Ингушетии.
Драка возникла в самом начале схватки. Кто стал ее зачинщиком и одержал верх - по видео судить сложно. Другие борцы, тренеры и судьи быстро разняли дерущихся.
Судьи приняли решение дисквалифицировали обоих спортсменов. После соревнований Багаев и Цолоев помирились.
Напомним, что бывший капитан сборной России по боксу избил другого боксера в поезде.
Ранее сообщалось, что американские баскетболисты устроили драку в одесском ресторане, а украинские гандболистки устроили яркую драку во время игры.
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