Расходы государства на 1 работника НАБУ более чем в 10 раз превышают возмещения в бюджет от его деятельности. Сообщает ДС.

Расходы на 1 сотрудника НАБУ в год составляют 1,32 млн грн при общем количестве в 700 работников НАБУ. В то же время сумма реально возмещенных убытков составляет лишь 75,5 млн грн. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук.

Так при бюджете в 0,9 млрд грн в год 700 работников НАБУ вернули только 75,5 млн возмещенных убытков грн в государственный бюджет. При этом зарплаты работников НАБУ являются рекордными среди всех работников правоохранительных органов Украины.

Как сообщал заместитель главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка, размеры должностных окладов на 2020 год в НАБУ составляют:

директор НАБУ - 200 тыс. грн;

первый заместитель и заместитель директора НАБУ - 100 тыс. грн;

руководитель управления - 75,6 тыс. грн;

директор территориального управления - 63 тыс. грн;

обычный детектив НАБУ - 47,7 тыс. грн.

Также работники НАБУ получают надбавки:

за выслугу лет: до 5 лет - 15%, более 5 лет - 20%, более 10 лет - 30%, более 15 лет - 40%;

за научную степень - до 20%;

за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне - до 10%.

Для сравнения с сентября повысилась и составляет 4050 гривен. Ставка учителя I категории с сентября 2020 составляет 5051 гривен. У учителя высшей категории с сентября этого года оклад составляет 5385 гривен.

Как сообщалось, директор НАБУ Артем Сытник в ноябре заработал чуть больше 215 000 гривен. Его заместители - от 130 до 194 тысяч. Напомним, что еще год назад решением суда Артем Сытник был признан виновным в совершении коррупционного правонарушения и внесен в реестр коррупционеров НАПК.