Помощь бизнесу: украинцам отказывают в "карантинной" выплате [ Редактировать ]
В понедельник, 14 декабря от украинцев-предпринимателей поступили жалобы об отказах в получении финансовой помощи из-за карантина. Об этом сообщает PavlovskyNews.
Так, приложение "Дія" отображает отказ в выплате, ссылаясь на несоответствие КВЭД - классификацию видом экономической деятельности.
Отметим, что компенсация касается людей, задействованных в таких видах предпринимательской деятельности:
- розничная продажа автодеталей, розничная торговля в неспециализированных магазинах
- продажа электротоваров, компьютерной техники, программного обеспечения, аудио и видеотехники, аудио и видеозаписей в спецмагазинах. Ремонт перечисленной техники, а также других бытовых приборов
- продажа устройств освещения, мебели, текстиля, ковров и других товаров для пола и стен в спецмагазинах
- торговля в спецмагазинах стройматериалами и товарами для санитарной уборки помещений
- продажа книг, газет и канцелярии в спецмагазинах
- продажа спорттоваров, одежды игр и игрушек в спецмагазинах
- продажа цветов, растений и кормов для животных в спецмагазинах
- торговля часами и ювелирными изделиями в спецмагазинах. Ремонт этих товаров
- торговля прочими неиспользуемыми товарами в спецмагазинах
- торговля б/у товарами в магазинах
- розничная торговля товарами с лотков и на рынках, а также вне магазинов
- предоставление временного жилья
- ресторанный бизнес, в том числе поставка готовых блюд для событий, обслуживание напитками, предоставление услуг мобильного питания
- организация конгрессов и выставок
- концертно-театральная деятельность, в частности, их техническая поддержка и продажа билетов
- показ кино
- работа спортобъектов (включая фитнес-клубы), а также библиотек и музеев
- функционирование аттракционов, других видов отдыха и развлечений
- ремонт мебели, одежды, домашней утвари, других бытовых изделий, предметов личного пользования
- стирка и химчистка.
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