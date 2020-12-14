В понедельник, 14 декабря от украинцев-предпринимателей поступили жалобы об отказах в получении финансовой помощи из-за карантина. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Так, приложение "Дія" отображает отказ в выплате, ссылаясь на несоответствие КВЭД - классификацию видом экономической деятельности.

Отметим, что компенсация касается людей, задействованных в таких видах предпринимательской деятельности:

розничная продажа автодеталей, розничная торговля в неспециализированных магазинах

продажа электротоваров, компьютерной техники, программного обеспечения, аудио и видеотехники, аудио и видеозаписей в спецмагазинах. Ремонт перечисленной техники, а также других бытовых приборов

продажа устройств освещения, мебели, текстиля, ковров и других товаров для пола и стен в спецмагазинах

торговля в спецмагазинах стройматериалами и товарами для санитарной уборки помещений

продажа книг, газет и канцелярии в спецмагазинах

продажа спорттоваров, одежды игр и игрушек в спецмагазинах

продажа цветов, растений и кормов для животных в спецмагазинах

торговля часами и ювелирными изделиями в спецмагазинах. Ремонт этих товаров

торговля прочими неиспользуемыми товарами в спецмагазинах

торговля б/у товарами в магазинах

розничная торговля товарами с лотков и на рынках, а также вне магазинов

предоставление временного жилья

ресторанный бизнес, в том числе поставка готовых блюд для событий, обслуживание напитками, предоставление услуг мобильного питания

организация конгрессов и выставок

концертно-театральная деятельность, в частности, их техническая поддержка и продажа билетов

показ кино

работа спортобъектов (включая фитнес-клубы), а также библиотек и музеев

функционирование аттракционов, других видов отдыха и развлечений

ремонт мебели, одежды, домашней утвари, других бытовых изделий, предметов личного пользования

стирка и химчистка.

Ранее мы публиковали инструкцию, в которой рассказано, как ФОПам получить 8000 грн.