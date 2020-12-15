Преступление произошло в торговом павильоне, где работал извращенец Источник: открытые источники

В Одессе 27-летнего мужчину арестовали за изнасилование двоюродной сестры. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

Преступление произошло в торговом павильоне, где работал извращенец. Чтобы купить компьютерную технику, к нему пришла 19-летняя двоюродная сестра. Подобрав девушке ноутбук, родственник угостил ее кофе, а потом неожиданно предложил вступить с ним в половые отношения.

Девушка ответила отказом, за что садист начал ее избивать. Ударом кулака он сломал ей нос. Затем мужчина силой удовлетворил похоть.

Чтобы избежать наказания, насильник уехал из Одесской области. Девушка подала заявление в полицию, и преступника задержали в другом регионе.

Мужчина арестован, ему уже сообщили о подозрении. Поскольку экспертиза подтвердила, что именно он изнасиловал девушку, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в поселке Песочин Харьковской области, 22-летний парень ограбил и изнасиловал 50-летнюю женщину. Извращенца поймали и передали полиции неравнодушные граждане.

Напомним, что в Измаиле задержали маньяка: убийца котов пытался изнасиловать девочку.