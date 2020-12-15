Санта-Клаус має імунітет до COVID-19 - запевнили у ВООЗ [ Редактировать ]
Санта-Клаус невразливий до коронавірусу, попри свій вік і вагу. У Всесвітній організації охорони здоров'я запевнили - дітям не варто хвилюватися, бо Санта має імунітет до COVID-19. До того ж для новорічного чарівника пом'якшать карантинні обмеження в усьому світі. Аби він встиг привезти різдвяні подарунки всім дітям.
Марія Ван Керкхове, технічний керівник ВООЗ із реагування на COVID-19:
Я розумію занепокоєння дітей щодо Санта-Клауса через його вік. Однак можу сказати, що Санта - невразливий до цього вірусу, у нього - імунітет. Зараз у нього багато справ. Він готує подарунки й обов'язково привезе їх усім дітям. А поки що - слухайтеся своїх батьків.
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