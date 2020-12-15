Санта-Клаус невразливий до коронавірусу, попри свій вік і вагу. У Всесвітній організації охорони здоров'я запевнили - дітям не варто хвилюватися, бо Санта має імунітет до COVID-19. До того ж для новорічного чарівника пом'якшать карантинні обмеження в усьому світі. Аби він встиг привезти різдвяні подарунки всім дітям.

Марія Ван Керкхове, технічний керівник ВООЗ із реагування на COVID-19: