Будівельний конфлікт у столиці. Жителі виступають проти зведення житлового комплексу в Реп'яховому яру. Активісти стверджують: будівництво незаконне і загрожує руйнуванням їхніх помешкань.

Забудовники ж навпаки заявляють про наявність дозвільних документів і взагалі добрі наміри. На чиєму боці правда? З'ясовував Даніїл Снісар.

Посмотрите, что творится.

Для жителів ось цієї київської вулиці Ромоданова, ніч проти неділі 13 грудня видалася безсонною. Вчергове мешканці вийшли боронити територію від важкої будівельної техніки. Тут мають звести висотку. Цього разу, у супроводі молодиків приїхала машина для забивання паль.

Оксана Марко, місцева жителька, представниця ініціативної групи:

Ці молодики зібрались такою стіною і почали просто відштовхувати людей. Фізично переставляти, штовхати зусиллями. Брали в оточення. намагалися всіляко не допустити, щоб зупиняли цю техніку.

Виявилося, молодики це охоронці забудовника.

Ми теж можемо використати свою охорону.

Жителі заблокували проїзд техніки до ранку. Але людей відтіснили. Мешканці викликали поліцію.

Оксана Марко, місцева жителька, представниця ініціативної групи:

Техніка так і проїхала. нас відтіснили. Поліція відмовилась будь-які дії вчиняти. Щодо цих подій. хоча, вони бачили, щоце фізичне протистояння.

Оксана, місцева жителька, представниця ініціативної групи:

Як тільки поліція від'їжджає, вони тут же наступають, штовхають дітей, вони штовхають жінок, людей. Вони приміняють силу. І це дуже насторожує. Дуже страшно, тому що у мешканців є діти. Страшно за свої сім'ї!

Людей обурює пересування важкої техніки серед ночі, без згоди громади. Та ще й вулицею, яка не призначена для пересування багатотонних машин. Навколо спроб забудувати Реп'яхів яр, суперечки тривають не перший рік. Юристи кажуть: ця територія входить до Центрального історичного ареалу Києва і розташована в межах охоронного ландшафту. А будівельна компанія збирається звести тут висотний житловий комплекс.

Василь, місцевий житель, представник ініціативної групи:

Відповідно до Генерального плану міста Києва, який є чинним, жодна забудова на цих схилах, вище 15 метрів - заборонена. І якщо, не дай боже, цей схил поповзе вниз, а в цьому є абсолютна ймовірність. То Куренівська трагедія здасться нам просто казочкою, у порівнянні з тим, що тут може бути.

Олег Симороз, юрист:

За національним законодавством, в історичному ареалі, орган виконавчої влади - Міністерство культури та інформполітики, здійснює нагляд. І вони мають погоджувати будь-які будівельні дозвільні документи. У нас є ось ця відповідь від мінкульту, де чітко зазначається, що забудовнику відмовлено у погодженні проєктної документації.

Проєктна документація на житловий комплекс і справді, поки Мінкультом не затверджена. Це нам підтвердив і сам забудовник. Представники компанії кажуть: жодних робіт із будівництва, вони не виконують. А на проведення першого етапу укріплення схилу - документи є.

Анна Лаєвська, комерційний директор компанії "Інтергал-буд":

Це дійсно зона охоронюваного ландшафту. І дійсно потребується певне погодження Міністерства культури для того, щоб тут виконувати роботи. На сьогоднішній момент ми маємо відповідне погодження міністерства культури. Це погодження стосується першого етапу робіт. Зокрема, це виконання підпірної стінки і земляних робіт.

Сергій Алтинніков, керівник проєктів компанії "Інтергал-буд":

Ось дозвіл на виконання земельних робіт. Виданий у листопаді на наступний рік. Який зареєстрований у департаменті охорони культурної спадщини.

Попри протести будівельники все ж розпочнуть укріплення схилу. Своєю чергою, місцеві жителі вже створили ініціативну групу, аби запобігти неправомірним діям у майбутньому. Аби розставити усі крапки над І, ми надіслали запити до КМДА і Міністерства культури. Чекаємо на відповідь.