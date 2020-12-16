Известный педиатр Евгений Комаровский жестко раскритиковал рассказы публичных людей о том, как они переболели коронавирусом. По его мнению, их категорически нельзя воспринимать как медицинские. Об этом врач рассказал в очередном выпуске своего блога на YouTube.

Врач осудил довольно распространенную в последнее время модель, когда известные люди записывают на видео рекомендации по поводу того, как победить болезнь.

"Мы доходим до стандартной в наших краях ситуации, когда политики дискутируют с медиками о том, как все-таки правильно лечить", - заявил Комаровский.

По словам медика, статистика утверждает - в случае, если COVID-19 заболеют около сотни семидесятилетних людей, то как минимум половина из них может выздороветь вообще без лекарств. Тем не менее после выздоровления они не начинают в массовом порядке давать рекомендации по лечению коронавируса.

"Не надо ваш личный опыт экстраполировать на все человечество. Если вы не профессиональные медики, если вы не знаете, что такое современная медицинская наука, что такое доказательная медицина, что такое эпидемиология 21 века - то, пожалуйста, не давайте публичных советов!", - подытожил Комаровский.

Читайте также, Комаровский кардинально изменил мнение о защите от COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.