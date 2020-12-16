COVID-19 в Україні: у МОЗі розробили план щеплень проти вірусу [ Редактировать ]
8 416 нових інфікувань COVID-19 в Україні за минулу добу. Ушпиталили майже півтори тисячі людей. 233 пацієнти - померли від ускладнень. Найгірші показники - у Києві, на Одещині, Черкащині та Запоріжжі. Одужали від COVID-19 - удвічі більше українців, ніж захворіли - понад 16 тисяч.
У МОЗі вже розробили план щеплень проти коронавірусної інфекції та визначили, кого вакцинуватимуть державним коштом. Передусім це медики, військові на сході, літні люди і ті, хто має тяжкі хронічні захворювання.
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У МОЗ розробили попередній план щеплення від коронавірусу та визначили групи людей, яких вакцинуватимуть за державні кошти