8 416 нових інфікувань COVID-19 в Україні за минулу добу. Ушпиталили майже півтори тисячі людей. 233 пацієнти - померли від ускладнень. Найгірші показники - у Києві, на Одещині, Черкащині та Запоріжжі. Одужали від COVID-19 - удвічі більше українців, ніж захворіли - понад 16 тисяч.

У МОЗі вже розробили план щеплень проти коронавірусної інфекції та визначили, кого вакцинуватимуть державним коштом. Передусім це медики, військові на сході, літні люди і ті, хто має тяжкі хронічні захворювання.