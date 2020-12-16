Протести ФОПів у Києві: відбулися сутички з поліцейськими [ Редактировать ]
Понад пів сотні постраждалих унаслідок протестів ФОПів на Майдані. Із вимогою скасувати січневий локдаун та спростити оподаткування підприємці прийшли в урядовий квартал. Потім спустилися на Майдан, де спробували встановити намети. Відбулися сутички з поліцейськими.
Є потерпілі й ушпиталені з обох сторін. Нацполіція повідомляє про 40 правоохоронців і про те, що активісти застосували сльозогінний газ. Вибухали світло-шумові гранати. Попередньо, кількох протестувальників забрали "швидкі".
Мітингарі перекривали Хрещатик, і правоохоронці зупинили рух прилеглими дорогами та центром міста. Учасники акції заявили, що вимагають виконати їхні вимоги, зокрема повністю скасувати касові апарати.
Дмитро, підприємець:
Нас сегодня минимум 40 тысяч. Соседи, стоящие на наших местах сбрасываются нам на дорогу. По этому все приехали за свои деньги.
Андрій, підприємець:
Расчитывали, что к нам выйдут из СН. Обещал с нами Зеленский встретиться. Но так и не вышел. У нас долгосрочная акция идет.
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