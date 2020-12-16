У Києві на нещодавно відремонтованому Шулявському мосту впали одразу три стовпи освітлення

У Києві на нещодавно відремонтованому Шулявському мосту впали одразу три стовпи освітлення. Пошкоджені кілька машин. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Чому завалилися опори, з'ясовують правоохоронці.

Кілометрові затори, обмежений рух громадського транспорту та потрощені авто. Нещодавно відремонтований Шулявський шляхопровід - не витримав зими. Три опори освітлення рухнули на дорогу в годину пік.

Максим Крижанівський, заступник командира КАРС "Київська служба порятунку":

Ну я так думаю, що коли воно падало то там автоматика по відключалася. Там потерпілих не було тільки автівки постраждали. Ну ми коли приїхали то тут вже напруги не було.

Ось на цьому проміжку дороги стовпи падали просто на дахи проїжджих автівок. За словами очевидців, близько семи машин пошкоджені. Водії кажуть, дивом уціліли. Надзвичайники вже близько години намагаються розчистити шлях, але марно.

Руслан швидко зреагував - устиг загальмувати, тому його газелі лише трохи прим'яло дах.

Руслан, водій:

Ехал газелькою по средине моста Шулявского, услышал треск. І увидел на меня падает столб. Я остановился. Перед мной в метре упал столб и по крише начали падать провода. Никто ничего не говорит. Милиция не обьясняет. Кто прав, кто виноват. Страховой случай не страховой.

А ось машину Андрія зачепило найбільше. Розбите заднє скло, зім'ятий дах і багажник. Хто компенсує водіям збитки - невідомо.

Андрій Сивинюк, водій:

Це не дорожньо-транспортна пригода однозначно з поліцією поліція це підтвердила стовп це не учасник дорожнього руху однозначно тобто я не знаю сподіваюсь я отримаю якесь відшкодування тому, що нова машина як ви бачите.

Зараз на місці події працюють правоохоронці. Вони з'ясовують причини падіння опор та обстежують інші стовпи на мосту. Міський голова столиці та замовник будівництва звернулися до поліції. Уже відкрито кримінальне провадження.