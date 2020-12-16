Премьер-министр Денис Шмыгаль просит Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить поставки в Украину вакцины от коронавируса. Речь идет о поставках в рамках глобального механизма COVAX. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам встречи Шмыгаля с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

Так, премьер заявляет, что Украина выступает за равномерное распределение вакцин в духе глобальной солидарности.

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Кроме того, Шмыгаль сказал, что на сегодняшний день разработка безопасных и эффективных вакцин является путем выхода из пандемии.

Украина является участником инициативы Глобального фонда COVAX, благодаря чему мы ожидаем получить необходимое количество вакцин в первом квартале следующего года. В то же время мы были бы благодарны за помощь в получении определенного количества вакцин быстрее.

ВОЗ является одним из основателей COVAX. Инициатива направлена на обеспечение вакцинами бедные страны. Так, рассчитывают, что до конца 2021 года бедные страны получат 2 млрд доз для вакцинации не менее 20% населения.

Ранее мы писали о том, кому нельзя прививаться вакциной от коронавируса. По словам медика, противопоказания к вакцинированию минимальны и не требуют серьезных обследований.

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