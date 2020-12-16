Морозное великолепие: отобраны лучшие фотографии северных сияний [ Редактировать ]
Источник: Mirror
Под конец года подводятся итоги разных направлений, в том числе и творческих. Блог о туристической фотографии Capture the Atlas опубликовал лучшие фотографии с конкурса "Фотограф 2020 года северного сияния".
"Этот сборник всегда публикуется ежегодно в декабре, чтобы совпасть с сезоном северного сияния и концом года. Конкурс направлен на то, чтобы вдохновить людей и поделиться красотой этого природного явления, которое доступно только жителям полярных регионов", - объяснил редактор Capture the Atlas Дэн Зафра.
Потрясающая красота одного из самых ярких событий природы запечатлена на Лофотенских островах, Норвегия
В список лучших фотографий 2020 года вошли фотографии северного сияния, сделанные по всему миру, в том числе из США, России, Финляндии, Норвегии, Исландии, Австралии, Канады и Антарктиды.
Что такое северное сияние?
Северное сияние (полярное сияние) формируется в результате бомбардировки магнитного поля Земли энергией и частицами от Солнца.
Частицы летят к Земле на протяжении 2-3 дней. При достижении верхних слоев атмосферы Земли они запускают реакции в ионосфере, в результате которых молекулы кислорода и азота испускают фотоны света, как результат – северное сияние.
Сильное и красочное сияние над нейтринной обсерваторией IceCube на Южном полюсе
"Полярные сияния – это эффект от энергичных частиц, которые могут ускоряться от Солнца как в виде постоянного потока, называемого солнечным ветром, так и из-за гигантских извержений, известных как выбросы корональной массы", - объясняют в NASA.
Посмотреть на победителей конкурса лучших фотографий вы можете в нашей галерее.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в небе Норвегии засняли на видео красочное северное сияние. В то же время в Швеции предлагают туристам пролететь сквозь северное сияние.
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