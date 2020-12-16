У столиці відучора мітингують приватні підприємці. Цієї ночі сотня пікетників - заночувала на Майдані. Вимоги бізнесу - незмінні: спрощена система оподаткування без касових апаратів, зменшення штрафів та скасування січневого локдауну.

Що відбувалося у центрі столиці сьогодні?

Фізособи-підприємці заявляють: на центральній площі столиці зібрались надовго. Стоять три намети. Є теплі ковдри. Вночі встановили чергування. Серед протестувальників - і Ірина, власниця магазину спортивного одягу з Нікополя.

Ірина, учасниця протесту:

Всю ніч ми ходили отак по кругу. Ось так посидимо - і знову, бо ж холодно. Сильно замерзали - заходили у "підземку".

На Майдані майже 200 протестувальників. Вимоги незмінні - скасування обов'язкового запровадження касових апаратів для малого бізнесу та січневого локдауну.

Вікторія, учасниця акції протесту:

Продажи настолько упали после весеннего локдауна - даже не восстановить. Я не езжу за товаром, у меня нет продаж. Я по этому сюда и приехала - не за что дальше существовать.

Нові норми щодо так званої фіскалізації мають набути чинності першого січня. Серед іншого, це стосуватиметься продажу ювелірних виробів та побутової техніки. Підприємці мають до того ж оплачувати роботу бухгалтерів, що додатково збільшить витрати.

На Майдані Незалежності триває акція протесту підприємців. Разом з тим, на сусідній вулиці архітектора Городоцького вартує Національна поліція та Національна гвардія України.

Напередодні тут відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Поліція заявляє, що постраждали загалом 40 їхніх співробітників - у них травми різного ступеня тяжкості. Серед активістів, зокрема, семеро тяжкотравмованих.

Сергій Доротич, співорганізатор акції:

Тяжкі - про те, що потребували госпіталізації - мені відомо про 7 випадків. Наскільки мені відомо, госпіталізована наша колега у Львові - пошкоджено око.

Опівдні - нові загострення. Протестувальники намагалися розвантажити пінопластові плити для утеплення наметів. Однак поліція встигла відібрати половину. Почалася колотнеча.

Хлопці не робіть цього. Не випускайте!

Ми хочемо відстояти своє право. Заплатить комуналку і купити просто їжу.

Отняли пенопласт, не палатки не лозунги! Обычний строительный пенопласт.

Активісти відступати не збираються.