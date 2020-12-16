Без політичної волі - мир в Україну не повернеться. Так вважають опозиційні політики.

На їхню думку, тема повернення тимчасово непідконтрольних територій для влади відійшла на другий план. Серед причин цього називають небажання політиків дотримуватись Мінських угод.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":