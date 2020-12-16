Діюча влада не зацікавлена повернути мир на Донбас - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Без політичної волі - мир в Україну не повернеться. Так вважають опозиційні політики.
На їхню думку, тема повернення тимчасово непідконтрольних територій для влади відійшла на другий план. Серед причин цього називають небажання політиків дотримуватись Мінських угод.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
При этой власти, которую возглавляет Зеленский, мирного урегулирования на Донбассе не будет. Не будет потому, что у него и его команды не будет политической воли. Нет тишины, нет прекращения огня, нет обменов, нет разведения сил, нет установления всего того, что записано в Минских соглашениях, и нет всего того, что надо было выполнить согласно Парижскому комьюнике 20 декабря 2019 года. По этому, мир, к сожалению, при этой власти не предвидится.
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