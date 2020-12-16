Битва за Карпати - у прямому сенсі. На Львівщині побили активіста, який намагався завадити масовому вирубуванню дерев. Лише за один день із лісу невідомі вивезли 12 ваговозів з деревиною.

Обуреним місцевим жителям погрожували, мовляв, за розголос спалять хати. Проте люди не злякалися, ба навіть більше - показали місце злочину нашій кореспондентці Христині Гашенко.

Карпатське село Лавочне розташоване за кілька кілометрів від добре відомого гірськолижного Славського. Тут місцеві жителі перекрили дорогу. Люди виступили проти масового вирубування дерев. Напередодні ввечері з лісу вивезли 12 вантажних машин деревини.

Любов Наумова, жителька Лавочного:

Вони все вночі відправляли. Я виходила на дорогу, спеціально дивилася - все нечіпований ліс. Все молодняк.

Місцевий житель Ігор Шумський таки зупинив один із лісовозів. За це добряче, каже, перепало.

Ігор Шумський, житель Лавочного:

Вони стали, і я кажу: чого вивозите вночі, то було біля 10-ї години. Тоді я викликав міліцію. Почекайте, поки міліція приїде. Тут двоє ззаду надходять, мене в грудну клітку вдарили, я впав і все. Поки я піднявся, вони вже поїхали.

Інші селяни розповідають: бачили, як місцевий підприємець біля лісовоза давав хабаря.

Михайло Василитин, житель Лавочного:

Сай Іван Миколайович, витягнув гроші зелені, я не знаю - чи тисячу, чи 500, і менти поїхали. Все "змащено" було. Як то 20 років тут пилорама є. Він каже, що він нікого не боїться, бо він син прокурора Львові.

Підприємець розповідає - працює підрядником. Рубає дерева, які заздалегідь позначили самі ж лісники. Каже: про те, що його працівники побили місцевого, не чув. Та й хабарі - не його рук справа.

Іван Сай, підприємець:

Я взагалі такого не чув і не знаю, і перший раз від вас то чую. Я в житті поліції ніякі гроші не давав.

Де масово рубають дерева - показують самі ж місцеві. У ліс піднімаємось уже добре розбитою стежкою від лісовозів.

Дерева рубають ось тут, у глибині лісу - це за кілометр від населеного пункту. Під пилу потрапили як хворі, так і здорові насадження.

Спиляних здорових дерев у рази більше, ніж хворих, - підраховують активісти. Кілька десятків колод лежать під дощем у лісі.

Це живе дерево, це живе, це здорове, - таке не рубається. Ото вже ні. Оце ні, це сушняк, ось це - здорове.

Ділянка, де суцільно зрубали карпатські ялинки, перебуває в підпорядкуванні лісогоподарського підприємства "Галсільліс". Під пилу тут потрапило майже 200 кубів деревини. Лісники показують документи.

Руслан Сазанський головний інженер Славського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс":

Це є суцільна рубка лісовідновалена. Ці рубки назначає лісопорядча експедиція. Вони є запроектовані у нас, нічого не відбувається. Щоб отримати цей лісорубний квиток, потрібно пройти ціле коло інстанцій.

Натомість у лісовпорядній експедиції запевняють: документів на лісовідновну суцільну рубку не давали.

Роман Піпа, т.в.о. начальника Львівської державної лісовпорядної експедиції:

Проектуємо лісовідновні рубки поступового способу рубання. Суцільних лісовідновних рубок в Карпатах не проектуємо кілька років. Не пам'ятаю навіть з якої дати. На даний момент тільки лісовідновні рубки лише поступові і вибіркові.

Чи законний дозвіл на вирубування майже 200 кубів карпатських насаджень - перевірить обласна державна екоінспекція. Тим часом у Карпатах проводити лісовідновні рубки більше не будуть. 9 грудня уряд їх заборонив.