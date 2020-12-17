Сало можно есть на завтрак - эксперты [ Редактировать ]
Несмотря на высокую калорийность, сало - очень полезный продукт. В нем содержатся жирорастворимые витамины А, D и Е, ненасыщенные жирные кислоты и лецитин, передает newsyou.info.
Стимулирует выработку желчи
Диетологи советуют употреблять этот продукт именно утром, и вот почему: сало стимулирует выработку желчи, тем самым способствуя нормальному пищеварению. У вас не будет проблем с запорами, если вы регулярно будете съедать на завтрак кусочек сала! Только помните, что его надо сочетать с другими продуктами, например, с овощами, и ни в коем случае не есть на завтрак только сало.
Укрепляет сердечную мышцу
В нем содержится уникальное вещество - ненасыщенная арахидоновая кислота, которая способствует укреплению стенок сосудов, обеспечивает нормальную работу сердечной мышцы. Помимо этого, в состав сала входит селен, этот микроэлемент выполняет защитную функцию: является антиокислителем и защищает сосуды от повреждений.
Стимулирует умственную деятельность
Лецитин, входящий в его состав, полезен для сосудов головного мозга. Недавние исследования канадских ученых выявили, что этот продукт способствует повышению интеллектуальной деятельности.
Повышает иммунитет
Сало содержит "полезный" холестерин и жиры, которые принимают активное участие в развитии клеточных мембран, необходимых для построения иммунитета. Съедая кусочек сала каждый день, вы будете меньше болеть.
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