Одними из самых популярных заболеваний являются проблемы с сердцем и сосудами. А это зачастую влечет за собой преждевременную смерть. Медики говорят о том, что существует ряд симптомов, на которые стоит обратить внимание, ведь они могут "кричать" вам о проблемах с сердцем.

Кардиолог рассказал, на что стоит обратить внимание:

Высокое артериальное давление

При повышенном давлении возрастает риск развития инсульта, инфаркт миокарда, сердечной недостаточности.

Боль в груди

Если вы испытываете боль в груди - лучше всего будет обратиться к врачу. Ведь сегодня сердечно-сосудистые болезни помолодели и от стенокардии или инфаркта миокарда не застрахован почти никто.

Перебои в работе сердца, учащенный или слишком редкий пульс

При любой из этих жалоб обратитесь к врачу, ведь это может говорить о серьезном заболевании.

Головокружение и обморок

При каждом из этих состояний нужно срочно обращаться за медицинской помощью, так как это может указывать на аритмию, инсульт, пороки сердца, гипогликемию.

Одышка

Если вы задыхаетесь, даже при не серьезных нагрузках, это повод обратиться к врачу.

Отек ног

Отечность ног может говорить о сердечной недостаточности, инфаркте миокарда, пороке сердца, кардиомиопатии, побочном действии лекарств.

Повышенный уровень холестерина

Часто является причиной инфаркта, инсульта, импотенции и других тяжелых заболеваний.

Сахарный диабет

Врачи утверждают, что у пациентов с сахарным диабетом в четыре раза выше риск развития ишемической болезни сердца.

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